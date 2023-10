Flamengo se acerta com Tite e deve anunciá-lo como novo treinador | A TARDE

O técnico Tite e o Flamengo, enfim, chegaram a um acordo e o anúncio do novo treinador deve ser feito a qualquer momento. Em meio a uma seca de títulos neste ano, com quatro vice-campeonatos e turbulências dentro do elenco e comissão técnica, o Rubro-Negro carioca pensa em uma reformulação já pensando em 2024. O primeiro dia de trabalho está previsto para esta terça-feira, 10. A informação foi divulgada pelo portal ge.

Ex-técnico do Corinthians e da Seleção Brasileira, Tite chegou a dizer que não treinaria em 2023, mas foi convencido pelo Flamengo e vai assinar um contrato até o fim de 2024. Atualmente, a equipe tem poucas chances de título no Brasileirão, único campeonato que resta na temporada. O time carioca está 11 pontos atrás do líder Botafogo.



Tite comandou a Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, quando o Brasil caiu nas quartas de final. O currículo do técnico, no entanto, tem títulos importantes como Copa do Brasil (Grêmio, 2001), Sul-Americana (Inter, 2008), Brasileirão (Corinthians, 2011 e 2015), Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012) e Copa América (Seleção Brasileira, 2019).