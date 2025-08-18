Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MILIONÁRIO

Flamengo terá patrocínio recorde no Brasil; valor é astronômico

Clube carioca vai faturar mais de R$ 250 milhões por temporada

Redação

Por Redação

18/08/2025 - 12:20 h | Atualizada em 18/08/2025 - 12:42
Flamengo confirma o maior patrocínio máster da história do futebol brasilero
Flamengo confirma o maior patrocínio máster da história do futebol brasilero -

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira, 18, a Betano como sua nova patrocinadora máster. O acordo, válido por três anos e quatro meses a partir de setembro, renderá ao clube mais de R$ 250 milhões por temporada, além de bonificações por metas, consolidando-se como o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro. O contrato é válido por três anos e quatro meses.

A negociação foi definida na última sexta-feira, após uma longa reunião da diretoria rubro-negra. A escolha será submetida ao Conselho Deliberativo nesta terça, 19, última etapa para oficializar a parceria.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Betano superou outras casas de apostas que estavam na disputa, como Sportingbet e Superbet. Os valores das propostas ficaram na casa dos R$ 200 milhões anuais, mas a diretoria considerou a oferta da empresa grega mais vantajosa em termos financeiros e de contrapartidas.

O contrato terá abrangência além do futebol profissional. A marca também estará presente nos esportes olímpicos do clube e na Fla TV, reforçando a estratégia de internacionalização da marca do clube carioca.

A decisão ocorreu dias depois do rompimento do vínculo com a Pixbet, antiga patrocinadora. Nos bastidores, a Superbet chegou a ser apontada como favorita, mas a entrada da Betano mudou o cenário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

flamengo Maior patrocício da história patrocinador master

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Flamengo confirma o maior patrocínio máster da história do futebol brasilero
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Flamengo confirma o maior patrocínio máster da história do futebol brasilero
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Flamengo confirma o maior patrocínio máster da história do futebol brasilero
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Flamengo confirma o maior patrocínio máster da história do futebol brasilero
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x