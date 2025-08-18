Flamengo terá patrocínio recorde no Brasil; valor é astronômico

Flamengo confirma o maior patrocínio máster da história do futebol brasilero - Foto: Adriano Fontes / Flamengo

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira, 18, a Betano como sua nova patrocinadora máster. O acordo, válido por três anos e quatro meses a partir de setembro, renderá ao clube mais de R$ 250 milhões por temporada, além de bonificações por metas, consolidando-se como o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro. O contrato é válido por três anos e quatro meses.

A negociação foi definida na última sexta-feira, após uma longa reunião da diretoria rubro-negra. A escolha será submetida ao Conselho Deliberativo nesta terça, 19, última etapa para oficializar a parceria.

A Betano superou outras casas de apostas que estavam na disputa, como Sportingbet e Superbet. Os valores das propostas ficaram na casa dos R$ 200 milhões anuais, mas a diretoria considerou a oferta da empresa grega mais vantajosa em termos financeiros e de contrapartidas.

O contrato terá abrangência além do futebol profissional. A marca também estará presente nos esportes olímpicos do clube e na Fla TV, reforçando a estratégia de internacionalização da marca do clube carioca.

A decisão ocorreu dias depois do rompimento do vínculo com a Pixbet, antiga patrocinadora. Nos bastidores, a Superbet chegou a ser apontada como favorita, mas a entrada da Betano mudou o cenário.