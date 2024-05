Flamengo terá sete desfalques em partida da Libertadores; saiba motivo | A TARDE

Para a 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores de 2024, o Flamengo terá o desfalque de sete atletas, entre eles o artilheiro da temporada. A equipe carioca, que enfrenta o Bolívar nesta quarta-feira, 24, anunciou a informação através de uma nota na tarde desta terça.

Por motivos médicos, Allan e Léo Pereira estão descartados para o confronto. Enquanto o zagueiro apresenta um quadro viral, o meia está com "traços falcêmicos", segundo informação do próprio Flamengo. Por outro lado, Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta e Pedro completam a lista, mas por planejamento da comissão técnica.

No último domingo, a equipe carioca enfrentou o Palmeiras, em São Paulo, e saiu com um empate em 0x0. Na ocasião, seis dos sete desfalques foram titulares, apenas Pedro entrou no segundo tempo.

Leia nota:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Allan, que apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para a Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta e Pedro também não serão relacionados de acordo com o planejamento da comissão técnica, sempre guiado pela ciência na busca da mais alta performance"