Flamengo vira líder no ranking de melhores clubes da IFFHS

O Flamengo assumiu a liderança do ranking mundial de clubes da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) nesta sexta-feira, 11. O clube brasileiro aparece na frente dos europeus Liverpool, Real Madrid e Chelsea. Palmeiras surge como 3º colocado.

"O Flamengo, do Brasil, vencedor da Copa Libertadores, é o novo líder do Ranking Mundial de Clubes 2022 à frente de Liverpool, Palmeiras, Real Madrid e com o Chelsea completando o Top-5", comunicou a federação.

A lista conta com 295 clubes de futebol, sendo o Rivers United FC, da Nigéria, o último colocado, somando apenas 70 pontos.

Outros clubes brasileiros também estão listados no ranking, como Athletico-PR (13º), São Paulo (16º) e Atlético-MG (19º) inclusos no top-20.