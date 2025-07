Flamengo x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações

Flamengo enfrenta o Bayern de Munique neste doming, 29, às 17h, pelas oitavas do Mundial de Clubes. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações. - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Flamengo tem neste domingo, 29, a chance de escrever mais um capítulo histórico em sua trajetória internacional. A equipe comandada por Filipe Luís enfrenta o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Classificado em primeiro lugar no Grupo D, com sete pontos, o Rubro-Negro superou inclusive o Chelsea na fase inicial. Já o Bayern ficou com a segunda colocação da chave C, atrás do Benfica, após escalar uma equipe mista no jogo decisivo.

Onde assistir

Para o duelo decisivo, os torcedores terão diversas opções de transmissão. A partida será exibida pela Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

Prováveis escalações

No lado alemão, o técnico Vincent Kompany deve contar com o retorno do jovem Musiala, que ficou de fora das duas últimas partidas por lesão. Gnabry pode dar lugar a Thomas Müller.

Pelo Flamengo, a principal dúvida de Filipe Luís está na defesa, entre Danilo e Léo Ortiz, e no ataque, onde Arrascaeta pode dar lugar a Bruno Henrique, em uma tentativa de tornar o time mais veloz nas transições ofensivas.

Provável Flamengo:

Rossi; Wesley, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho, Gerson; Luiz Araújo, Arrascaeta (Bruno Henrique), Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís

Provável Bayern de Munique:

Neuer; Laimer, Jonathan Tah, Stanišić, Raphael Guerreiro; Kimmich, Goretzka, Olise, Coman; Gnabry (Thomas Muller), Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany

Ficha técnica