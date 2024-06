Flu de Feira vence e assume liderança da Série B do Baianão

Elielton comemora gol da vitória no Joia da Princesa - Foto: Rafael Falcão | ASCOM Flu de Feira

Em um duelo disputado na noite desta quinta-feira, 13, o Fluminense de Feira conquistou uma vitória crucial por 1 a 0 sobre o Itapetinga, em partida válida pela segunda divisão do Campeonato Baiano. O único gol do jogo foi marcado no primeiro tempo, garantindo três pontos importantes para a equipe de Feira de Santana. Com este resultado, o Flu assumiu a liderança da competição, somando agora seis pontos em duas partidas, e mostrando sua força na busca pelo acesso à elite do futebol baiano.

Por outro lado, a derrota complicou a situação do Itapetinga, que caiu para a oitava posição, ficando perigosamente próximo da zona de rebaixamento. Ambas as equipes voltam a campo no próximo domingo, dia 16, às 15h. O Fluminense de Feira enfrentará o Vitória da Conquista fora de casa, enquanto o Itapetinga tentará se recuperar ao receber o Leônico.