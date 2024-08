Fluminense de Feira faz promoção de ingresso para jogo do acesso

Torcedor comprando ingresso para jogo decisivo do Fluminense de Feira - Foto: Divulgação | Flu de Feira

O Fluminense de Feira disputa o jogo do acesso neste domingo, 28, às 15h, no Jóia da Princesa, em Feira de Santana. O Touro do Sertão precisa vencer o Porto por dois gols de diferença, após ter sido derrotado por 2 a 1 no jogo de ida das semifinais da Série B do Campeonato Baiano, no último domingo, 21, em Porto Seguro.

Para animar a equipe e fazer o Joia virar um caldeirão, a diretoria do Flu anunciou que haverá ingressos disponíveis a partir de R$ 10. Quem quiser prestigiar o Touro já pode adquirir a entrada na sede administrativa do clube, localizada na Rua Professor Geminiano Costa, 323, no Centro, até o meio-dia de sábado, 27.

"Querido torcedor, domingo 28 de sete é o dia do jogo mais importante do ano. Trabalhamos duro neste período, fornecendo os recursos e condição para que este momento pudesse acontecer. Agora precisamos de você para, junto conosco, lotarmos o Jóia da Princesa e abrilhantarmos essa festa, fortalecendo os nossos guerreiros em campo. Para isso, colocaremos ingressos a preço promocional de R$ 10, oportunizando que todos estejam presentes para, enfim, podermos viver o tão esperado sonho do acesso. Vamos juntos trazer o Fluminense de Feira à elite do futebol baiano. Solta o touro", declarou André Oliveira, CEO do Fluminense de Feira.



Os ingressos também poderão ser adquiridos na bilheteria do estádio no sábado, das 13h às 17h, ou no domingo, antes da partida começar. Caso o Fluminense de Feira consiga reverter o placar negativo, avança para a final da Série B do Baiano e também garante o acesso para a elite do futebol baiano em 2025, depois de 3 anos na Segundona.

Valores dos Ingressos

Arquibancada meia: R$ 10 (sem necessidade de apresentação de carteira estudantil)

Arquibancada inteira: R$ 20

Cadeira meia: R$ 35

Cadeira inteira: R$ 70