FBF confirma Jóia da Princesa como mando do Grapiúna na semifinal

Estádio Alberto Oliveira, o Jóia da Princesa, em Feira de Santana - Foto: Rafael Falcão | ASCOM Flu de Feira

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou nesta quarta-feira, 17, a alteração do local da partida de volta da semifinal da Série B do Campeonato Baiano. O duelo entre Grapiúna e Colo-Colo, marcado para o dia 27 de julho, às 15h, será realizado no Jóia da Princesa, em Feira de Santana, conforme antecipado pelo Portal A TARDE. Uma vaga na elite do futebol baiano está em disputa.

Inicialmente, a FBF havia divulgado o Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, como local do confronto, mas o Grapiúna solicitou a mudança por entender que o Colo-Colo teria uma possível vantagem de jogar as duas partidas em sua cidade. O clube de Itabuna mandou os jogos da primeira fase em Ilhéus porque o estádio da cidade passa por uma grande reforma.

Confira a tabela atualizada da semifinal da Série B:

20/07 às 18h - Colo-Colo x Grapiúna (Mário Pessoa, em Ilhéus)

21/07 às 15h - Porto x Fluminense de Feira (Agnaldo Bento, em Porto Seguro)

27/07 às 15h - Grapiúna x Colo-Colo (Jóia da Princesa, em Feira de Santana)

28/07 às 15h - Fluminense de Feira x Porto (Jóia da Princesa, em Feira de Santana)