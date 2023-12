Fluminense define lista de convocados para o Mundial de Clubes | A TARDE

O Fluminense está pronto para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, na Arábia Saudita. A Fifa divulgou a lista de jogadores convocados pelo técnico Fernando Diniz. O Tricolor vem motivado após a conquista da Libertadores, diante do Boca Juniors, no Maracanã.

As ausências ficam por conta do meia Léo Fernández e do atacante Lelê. Em compensação, os meio-campistas Daniel e Thiago Santos estão a disposição. Após torcer o joelho esquerdo no jogo contra o São Paulo no Brasileirão, o lateral-direito Samuel Xavier se recuperou e viaja com o grupo.

Já classificado a semifinal, o Fluminense aguarda o adversário de quem passar de Al-Ittihad (Arábia Saudita), Auckland City (Nova Zelândia) e Al Ahly (Egito).

Confira os convocados do Fluminense para o Mundial de Clubes:

Goleiros: Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes.

Defensores: Samuel Xavier, Marlon, Marcelo, Felipe Melo, Nino, Diogo Barbosa, Guga e David Braz.

Meias: Alexsander, André, Martinelli, Daniel, Ganso, Arias, Thiago Santos e Lima

Atacantes: Cano, John Kennedy, Keno e Yony González