Fluminense domina seleção da Libertadores com cinco jogadores | A TARDE

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou a seleção da edição 2023 da Copa Libertadores da América. Na equipe divulgada na tarde desta quarta-feira (8), o campeão Fluminense é representado pelo zagueiro Nino, o volante André, os meio-campistas Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias e o atacante Gérman Cano, artilheiro da competição com 13 gols.

Segundo a Conmebol, a equipe foi escolhida pelo Grupo de Estudo Tático da entidade, que é formado por técnicos sul-americanos.



O Boca Juniors (Argentina), que disputou a decisão da competição com o Fluminense, tem apenas dois representantes na escalação, o goleiro Romero e o lateral peruano Advíncula, artilheiro da equipe argentina na competição com quatro gols.

Também aparecem na equipe um representante do Palmeiras, o lateral uruguaio Piquerez, dois do Internacional, o meia Alan Patrick e o atacante equatoriano Enner Valencia, e um do Atlético-MG, o atacante Paulinho.