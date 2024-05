Fluminense empata com Cerro Porteño e lidera Grupo A da Libertadores | A TARDE

O Fluminense empatou nesta quinta-feira (25) em sua visita ao paraguaio Cerro Porteño em Assunção e segue líder do Grupo A da Copa Libertadores de América-2024.

Disputado diante de cerca de 30 mil espectadores no estádio La Olla Monumental, na capital paraguaia, o c, mas conseguiu somar um ponto que lhe permite continuar no topo da classificação da chave.

Após três rodadas, o Flu tem 5 pontos, seguido por Cerro Porteño e o chileno Colo Colo, ambos com 4 pontos. O Alianza de Lima é o último colocado com 2 pontos.

Na quarta rodada, no dia 8 de maio, o Alianza receberá o Cerro Porteño no Peru e um dia depois o Fluminense visitará o Colo Colo em Santiago.

Nesta quinta-feira, os dois times tiveram chances de abrir o placar, embora o jogo inteiro tenha permanecido lento.

Com ordem e disciplina, o Fluminense assumiu a posse de bola no primeiro tempo sob a liderança de veteranos como Ganso, Marcelo e Felipe Melo.

O 'Ciclón de Barrio Obrero' não pressionou o suficiente por respeito ao campeão, que impôs temor com seus perigosos atacantes, o colombiano Jhon Arias e o argentino Germán Cano.

O Cerro Porteño avançava principalmente pela esquerda, aproveitando a velocidade de Cecilio Domínguez.

Porém, aos 22 minutos, o maior perigo a favor da equipe local veio pela direita através do atacante Diego Churín, mas sem consequências para os brasileiros.

O meio-campistaJorge Morel, peça fundamental no esquema tático do Cerro Porteño, se lesionou aos 25 minutos e teve de ser substituído por Wilder Viera.

O trabalho dos veteranos do time carioca ditou o ritmo no primeiro tempo com uma equipe paraguaia que tampouco se interessou em insistir na busca da vitória.

Antes do final do primeiro tempo, o meia Piris da Motta (ex-Flamengo) arriscou nos acréscimos (45'+2) em um chute de longa distância. O goleiro Fábio se esticou todo e conseguiu mandar a bola para escanteio.

Depois de cerca de 25 minutos de monotonia no segundo tempo, o 'Ciclón' quase abriu o placar através do brasileiro Edu, finalizando uma jogada iniciada pela esquerda pelo lateral Arzamendia.

Aos 73 minutos, o árbitro uruguaio Esteban Ostojich anulou um gol de Jhon Arias para o Fluminense após uma consulta ao VAR que indicou um toque de mão do colombiano.

Nos últimos minutos o Cerro Porteño se mostrou mais ambicioso que os visitantes mas seus avanços não preocuparam Fábio.

Aos 88, O meio-campista argentino Federico Carrizo teve uma boa chance mas chutou alto demais.