Fluminense vence Grêmio nos pênaltis e vai às quartas da Libertadores

Fábio defendeu dois pênaltis e foi o herói da classificação do Fluminense - Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Fluminense, atual campeão da Libertadores, se classificou nesta terça-feira (20) para as quartas de final do torneio ao vencer o Grêmio por 4 a 2 na disputa de pênaltis, após ter vencido por 2 a 1 nos 90 minutos no Maracanã.

Leia mais:

>> Endrick está pronto para jogar no Real Madrid? Veja o que diz jogador

Obrigado a vencer após perder para o time gaúcho por 2 a 1 no jogo de ida, o Flu mostrou sua melhor versão no primeiro tempo e antes de meia hora de jogo já havia conseguido a virada, com gols de Thiago Silva e do colombiano Jhon Arias, de pênalti.

O Grêmio, irreconhecível na primeira etapa, reagiu na segunda e conseguiu empatar o placar agregado com um gol de Gustavo Nunes.

Nos pênaltis, duas defesas de Fábio em cobranças de Nathan e Franco Cristaldo deixaram a equipe carioca mais perto da classificação, que Jhon Arias selou no quinto chute.

O Fluminense vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre Atlético MG e o argentino San Lorenzo.