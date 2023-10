Foco no Tombense: Elenco do Vitória se reapresenta e inicia preparação

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória já está pensando no duelo diante do Tombense, em partida valida pela 30°rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, programada para sexta-feira, 29, às 21h30, no Barradão. Para esse jogo, o treinador Léo Condé deve ter problemas para escalar a equipe e vai aguardar o departamento médico do clube.

A Vitória diante do Ituano por 2 a 0 garantiu os 55 pontos para o Leão da Barra, que permanece na liderança da competição com dois pontos a mais que o Sport, segundo colocado, e cinco a mais que o Guarani, terceiro na tabela.

Até o atual momento, a equipe rubro negra soma mais vitória do que qualquer outra em solo brasileiro, em relação aos campeonatos nacionais, acima de Botafogo e Palmeiras na Série A, e Sport, na Série B. Além do destaque no número de vitórias, o ataque do Leão é o segundo com mais número de gols, somando 41 ao todo, sendo superado somente pelo Sport, com 44.

O foco agora é outro

Visando um melhor condicionamento físico, os jogadores que atuaram os 90 minutos na partida da última sexta iniciaram um trabalho regenerativo com exercícios do protocolo pós-jogo.

Após esta etapa, o preparador físico Diego Kami Mura comandou o treino em uma parte reduzida do Campo 1 do CT Manoel Pontes Tanajura. Ficaram de fora os jogadores titulares na última partida, o lateral Railan, o volante Matheus Trindade, em tratamento, e Matheusinho, poupado por causa do desgaste físico excessivo no jogo de sexta.

O restante do elenco seguiu com Vinícius Franco, após aquecimento físico, para realizarem trabalhos técnicos. Inicialmente o preparador focou nas finalizações e, em seguida Léo Condé comandou o elenco em atividades em campo reduzido.

Os atletas voltam nesta terça-feira, 26, para continuarem o trabalho visando o confronto diante do Tombense.