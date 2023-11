Fonte Nova recebe 'Arena gamer' no dia 25, com 10h de atividades | A TARDE

A Arena fonte Nova recebe, no próximo dia 25, um dos maiores encontros 'gamers' de Salvador. O 'Community Day' terá duração de 10h, com mais de oito torneios de diferentes modalidades e premiações acima de R$ 2,5 mil.

A Nave Arena CWG terá torneios de Valorant (PC), League of Legends (ARAM 5x5) (PC), FreeFire (4x4) (Mobile), EA FC24 (PS5), Street Fighter 6 (PC), Just Dance, Pokemon VGC (Video Game Championships), jogo misterioso (PC) e outros.

Os ingressos poderão ser adquiridos antecipadamente no site oficial www.navearenacwg.com, até a véspera do evento, no dia 24 de novembro. Não há idade mínima para participação.

Recorde de público

A última edição, realizada em julho deste ano, atingiu o recorde de público na casa, com mais de 480 pessoas presentes e mais de 700kg de alimentos arrecadados e doados para Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade (APABB-BA).



Serviço:

COMMUNITY DAY 3ª EDIÇÃO - NAVE ARENA CWG

Quando: 25 de novembro (sábado)

Horário: Abertura dos portões 11h

Onde: Arena Fonte Nova. Setor Acesso Norte. Entrada EDG, na ladeira da fonte.

Ingressos: A aquisição poderá será realizada por meio do site www.navearenacwg.com.



Ingresso Competidor: Acesso + Inscrição em 1 modalidade, R$50. Meia solidária (mediante doação de 2kg de alimento não perecível), R$25.

Ingresso Espectador*: Acesso ao evento R$ 30. Meia solidária (mediante doação de 2kg de alimento não perecível), R$ 15. *Esse ingresso não vem incluso participação de torneios.

Ingressos comprados no dia do evento*:



Ingresso Espectador – Inteira: R$60/ Meia-entrada: R$30

*Não haverá venda de ingresso de competidor no dia do evento.

Acesso para estacionamento: Setor Acesso Norte. Entrada EDG (Ladeira Fonte das Pedras, elevador norte onde possui comunicação visual da NAVE Arena CWG Estacionamento: Haverá estacionamento dentro da Arena Fonte Nova, com a taxa de R$25,00.



Para saber mais informações sobre o evento, acesse o site http://www.navearenacwg.com/ e os canais Instagram @navearenacwg e Twitter: @navearenacwg.