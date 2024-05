Fora de casa e de virada, Itabuna vence a primeira na Série D | A TARDE

Em um jogo eletrizante, o Itabuna venceu a primeira na Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, 4, o Dragão derrotou fora de casa o Ipatinga-MG por 3 a 2 de virada, no Estádio Ipatingão, em confronto válido pela 2ª rodada do certame.

O azulino começou perdendo. Logo aos sete minutos, Douglas Andrade marcou para os mineiros. Ainda na primeira etapa, o Itabuna chegou ao empate com o lateral-esquerdo Rickelme, aos 17 minutos.

Sobrou emoção no final do jogo. Aos 43 minutos do segundo tempo, Lawan virou o jogo. Dois minutos depois, Manoel ampliou para o Dragão. O Ipatinga diminuiu aos 51 minutos, com Lucas Paranhos.

O resultado coloca o Itabuna na segunda colocação do grupo A6, com quatro pontos ganhos em dois jogos disputados. Os comandados do técnico Laelson Lopes voltam a campo no próximo domingo, 12, em Pituaçu, contra o Audax-RJ, pela 3ª rodada da quarta divisão nacional.

