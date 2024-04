Forças da Segurança reforçam ações preventivas para clássico BA x VI | A TARDE

As Forças Estaduais da Segurança Pública reforçaram neste domingo, 31, as ações de inteligência nas redes sociais e ampliarão o patrulhamento preventivo para o primeiro clássico BA x VI da final do Baianão 2024.

O trabalho ostensivo será intensificado no entorno do estádio Barradão, nas estações de ônibus e metrô, além de alguns bairros da capital baiana.

"Sabemos que 99% dos torcedores querem a paz, a alegria. Trabalhamos para que essa maioria assista a partida no estádio ou fora dele com total segurança", destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Acrescentou ainda que o 1% que tentar manchar a festa, cometendo crimes, será identificado, preso e encaminhado à Justiça.