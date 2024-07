Foto antiga de Messi com Lamine Yamal bebê viraliza e encanta fãs

Messi e Yamal participaram de campanha solidária do ano de 2007 - Foto: Joan Monfort / SPORT

Uma foto de Lionel Messi segurando um bebê Lamine Yamal, tirada há 17 anos, viralizou nas redes sociais, revelando uma conexão inusitada entre duas gerações de talentos do futebol. A imagem foi originalmente capturada como parte de uma campanha solidária de Natal realizada pelo jornal espanhol SPORT em parceria com o Barcelona.

O pai de Yamal, Mounir Nasroui, compartilhou a foto em seu perfil pessoal, gerando grande repercussão. Na foto, Messi, então com 19 anos, segura o pequeno Lamine, que tinha menos de um ano na época. O argentino, ainda no início de sua carreira no Barcelona, participava de um calendário solidário para arrecadar fundos para caridade.

Hoje, aos 16 anos, Lamine Yamal é uma das maiores promessas do futebol espanhol. Ele fez história ao se tornar o jogador mais jovem a disputar uma Eurocopa, sendo titular em três das quatro partidas até o momento. Atualmente, Yamal defende o Barcelona, onde na última temporada participou de 50 partidas, marcando sete gols e fornecendo sete assistências.

A foto se tornou ainda mais significativa ao destacar as coincidências entre os dois jogadores. Ambos iniciaram suas carreiras nas categorias de base do Barcelona, são canhotos e começaram como atacantes pela direita. Messi e Yamal conquistaram o mundo com seu talento, mostrando que a conexão entre eles vai além da foto.