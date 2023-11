Fotógrafo do Vitória é vítima de racismo e xenofobia em SC | A TARDE

Já garantido na Série A de 2024 e com o título da Série B confirmado, o Vitória foi até o inteiror de Santa Catarina, na tarde deste sábado, 4, encarar a Chapecoense, pela última rodada da segunda divisão nacional. A partida, no entanto, ficou marcada por mais um episódio de racismo e xenofobia.

A vítima da vez foi o fotógrafo do Vitória, Victor Ferreira. Enquanto fazia sua função na Arena Condá, em Chapecó, o profissional foi insultado por torcedores da equipe catarinense. Os perfis oficiais do Rubro-Negro nas redes sociais publicaram uma nota de repúdio.



Em campo, a Chapecoense venceu o Vitória por 3 a 1 e conseguiu escapar do rebaixamento para a Série C do Brasileirão. Welder marcou o único gol do Rubro-Negro na última partida da temporada para o clube.



Confira a nota de repúdio do Vitória: