França apresenta pré-lista olímpica sem Mbappé e Griezmann | A TARDE

Kylian Mbappé e Antoine Griezmann são as duas grandes ausências da pré-lista olímpica de 25 jogadores apresentada nesta segunda-feira, 3, pelo técnico Thierry Henry.

Embora ambos tenham expressado o desejo de participar dos Jogos Olímpicos de Paris, seus clubes, Atlético de Madrid e Real Madrid (que deve oficializar a chegada de Mbappé nas próximas horas), anunciaram que não vão liberar os jogadores.

Por outro lado, tanto Mbappé como Griezmann defenderão a França na Eurocopa, que será disputada de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha.

"Esta é uma pré-lista para nos prepararmos. Pode evoluir e, na minha opinião, vai evoluir", disse Henry em entrevista coletiva.

Apesar de poder chamar até três jogadores com mais de 23 anos, Henry só convocou dois nesta lista preliminar: os atacantes Alexandre Lacazette (Lyon) e Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).



A França começará a treinar a partir de 16 de junho e fará dois amistosos contra Paraguai (4 de julho), República Dominicana (11 de julho) e Japão (17 de julho).

O torneio olímpico começa no dia 24 de julho e termina em 9 de agosto. A seleção francesa está no Grupo A com Estados Unidos, Nova Zelândia e Guiné.

