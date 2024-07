França bate Japão e é campeã da Liga das Nações de Vôlei

Seleção francesa cresceu nos confrontos eliminatórios e levantou a taça na Polônia - Foto: FIVB

A França venceu o Japão e conquistou nesse domingo, 30, a Liga das Nações masculina de vôlei. É o segundo título dos franceses, campeões em 2022. Na cidade de Lodz, na Polônia, a seleção francesa começou vencendo, sofreu o empate mas conseguiu fechar o jogo em 3 sets a 1 (25/23, 18/25, 25/23 e 25/23).

A conquista é resultado de uma campanha de superação. A França foi a sexta colocada na fase classificatória com oito vitórias e quatro derrotas e nos confrontos mata-mata, bateu a Itália nas quartas de final e a Polônia na semi, para chegar à decisão neste domingo.

Os franceses Jean Patry e Kevin Tillie foram os destaques da final. Patry contibuiu com 24 pontos, enquanto o colega pontuou 13 vezes. Pelo lado do Japão, Ishikawa foi o maior pontuador com 17 pontos.

Com o vice-campeonato deste domingo, os japoneses se despdem da Liga das Nações 2024 com pratas inéditas tanto no masculino como no feminino.