França e Holanda empatam no primeiro jogo sem gols da Euro-2024

Holandeses e franceses não saíram do zero em Leipizig - Foto: Divulgação / Seleção da Holanda / @OnsOranje

França e Holanda ficaram no empate em 0 a 0, o primeiro sem gols até o momento na Eurocopa-2024, resultado que praticamente classifica as duas seleções, nesta sexta-feira (21), em Leipzig, na Alemanha, em partida da segunda rodada do grupo D do torneio europeu.

Protagonista nos últimos dias por conta do nariz quebrado na vitória na estreia contra a Áustria (1-0), o atacante dos 'Bleus' Kylian Mbappé não entrou em campo numa decisão do técnico Didier Deschamps, que preferiu não correr riscos.

Os 'Bleus' (com 4 pontos) terão de garantir o acesso às oitavas de final na terça-feira (25) às 13h contra a já eliminada Polônia (zero pontos). A Holanda (4 pontos) enfrentará no mesmo dia e horário a Áustria (3 pontos), que mais cedo derrotou a Polônia.