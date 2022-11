Frankfurt e Tottenham avançam: confira os jogos da Champions

O Eintracht Frankfurt reagiu em Lisboa e venceu o Sporting por 2 a 1 nesta terça-feira, 1º, garantindo assim a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Grupo D. Ao mesmo tempo, em Marselha, o Tottenham avançou como líder da chave graças à vitória fora de casa sobre o Olympique de Marselha, também por 2 a 1, resultado que deixou a equipe francesa de fora de todas as competições europeias.

Dois gols no final da partida permitiram ao Liverpool impor nesta terça-feira a primeira derrota do Napoli na temporada, na última rodada do Grupo A da Liga dos Campeões, do qual o time italiano terminou como líder.

Ambas as equipes ficaram com cinco vitórias e uma derrota na fase de grupos, mas os 'Reds' precisavam de quatro gols de diferença hoje para ultrapassarem os napolitanos no confronto direto e ficar com a liderança da chave.

Eliminado da próxima fase mas garantido na Liga Europa, o Ajax a fase de grupos da Champions com uma vitória diante do Rangers por 3 a 1, fora de casa.

Com um time cheio de reservas, o Barcelona se despediu da Liga dos Campeões derrotando o Viktoria Plzen na República Tcheca por 4 a 2. O Barça cumpriu assim seu objetivo de vencer a partida como mera formalidade, já que não tinha mais chances de avançar às oitavas da Champions e já estava garantido na Liga Europa.

"Fica um sabor agridoce (da eliminação), afinal somos o 'Barça', temos que estar na próxima fase e agora temos que ir à Liga Europa", disse Ferran depois da partida.

No outro jogo da chave, o Bayern, que já tinha assegurada a liderança da chave, recebeu na Allianz Arena a Inter, também já classificada, e venceu por 2 a 0.

Com o resultado, o time bávaro vai para o mata-mata da Champions como o único com 100% de aproveitamento na fase de grupos.

O Atlético de Madrid, que já não tinha chances de classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, ficou fora também da Liga Europa ao ser derrotado por 2 a 1 para o Porto, que se garantiu como líder do Grupo B.

Os gols de Mehdi Taremi e de Stephen Eustáquio, antes de o Atlético descontar com Iván Marcano (contra), deixaram o time 'colchonero' sem a terceira colocação da chave, que ficou com o Bayer Leverkusen, após o empate em 0 a 0 com o Brugge, outro que avançou às oitavas da Champions.