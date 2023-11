Futebol feminino e judô movimentam agenda esportiva no fim de semana | A TARDE

O fim de semana em Salvador, região metropolitana e interior do estado será de muito esporte. Tem atividade para todos os públicos e gostos, de futebol à judô. Os eventos contam com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Futebol

Cada vez mais próximo da reta final, a Copa Loreta Valadares de Futebol Feminino 2023 chega à sua penúltima rodada da fase de grupos na categoria sub-17 e á última rodada entre adultos nos grupos C e D neste final de semana. No sábado, 18, pelo sub-17 o Arena Palestra enfrenta a Escola Baiana de Futebol e o Alfa encara As Minas no CT Barradão, respectivamente às 13h30 e às 15h, pelas duas vagas do grupo A para as semifinais.

No domingo, 19, o Estádio de Pituaçu terá agenda cheia com quatro partidas pela manhã e pela tarde. Às 9h, o Arvoredo enfrenta o Mancha Verde. Em seguida, Baba das Minas e As Minas definem as equipes classificadas do grupo C. Pelo grupo D, as Gladiadoras encara As Misturadas, enquanto o Remo duela contra o Metropolitano a partir das 13h30.

Futebol de amputados

O Campeonato Brasileiro Série B de Futebol de Amputados acontece neste final de semana na Arena Imbuí com a presença de oito times de cinco estados brasileiros. No grupo 1, estão o Adesul (Ceará) e os representantes baianos SSA Amput, Bahia e Tigres. Já no grupo 2, o Vitória é o representante da casa, enquanto Pantanal (Mato Grosso do Sul), Sadef (Rio Grande do Norte) e Piauí, do homônimo estado nordestino, completam o grupo.

As partidas começam nesta sexta-feira, 17, com a primeira rodada pela manhã, a partir das 9h, e a segunda rodada pela tarde, a partir das 15h. Já no sábado, acontecem a última rodada da fase de grupos, a partir das 10h, e as semifinais com os dois primeiros colocados de cada grupo pela tarde, por volta das 16h. O domingo será o dia da grande final às 11h.

Judô

Também neste fim de semana serão realizados a Mega Etapa de Judô e o Campeonato Baiano de Judô por equipes e absoluto. Os eventos vão reunir mais de 900 inscritos no ginásio do SESI, em Simões Filho.

Após as pesagens e os sorteios da Mega Etapa na noite da sexta-feira, 17, no Shopping Salvador Norte, os combates acontecem a partir das 9h no sábado, 18. No mesmo dia, acontecem as pesagens do Campeonato Baiano, com os combates por equipes e absoluto acontecendo no domingo, 19, a partir das 8h.

As atividades completam o calendário de competições estaduais da modalidade em 2023 nas categorias sub-11, sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e sênior.

Ciclismo

Cerca de 200 ciclistas de Salvador e Região Metropolitana estarão presentes na primeira edição do Salvador Bike Race. A competição, que reúne 20 categorias nos percursos oficial (5 km) e iniciante (3 km), acontece neste domingo, 19, no gramadão do Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, entre as 8h e às 15h.

Corrida de rua

A 2ª edição da Corrida do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) da Polícia Militar da Bahia movimenta a região do Estádio de Pituaçu com mais de 850 atletas. Com a largada em frente ao Estádio às 6h30 do domingo, 19, e a chegada na base do Bepe, também em Pituaçu, as distâncias de 5km e 10km, divididos nas categorias geral, militar e PCD nas variações masculino e feminino, contemplam um percurso desafiador com aclives, declives, túneis e área de mata.

Já no interior do estado, a cidade de Sobradinho sedia a próxima etapa do Circuito Norte Baiano de Corrida de Rua, movimentando a região norte do estado. Cerca de 350 atletas disputam as melhores colocações e as premiações das categorias divididas entre os percursos de 5km e 10km no domingo, 19, partindo da Praça Geraldo Silva e passando pelas principais avenidas da cidade. Além disso, a sexta etapa do circuito contemplará o público infantil com provas nas diferentes idades de percursos de 200 a 600 metros.

Baleado

O Campeonato Baiano de Baleado 2023 inicia, neste final de semana, com as duas primeiras zonais nas cidades de Jacobina e Castro Alves, com jogos a partir das 9h deste domingo, 19. Em Jacobina, seis equipes femininas da cidade mandante, de Caem, de Riachão do Jacuípe e de São Francisco do Conde disputam o título do zonal. Outras cinco equipes femininas, distribuídas por Castro Alves, Cansanção, Santa Bárbara e Itaquara, competem na cidade de Castro Alves. Ao todo, o circuito contará com representantes de 14 cidades baianas.

Mais 24 times – 10 masculinos e 14 femininos – completam a primeira fase nos zonais de Feira de Santana, que acontece no dia 26 deste mês, e de Salvador, no dia 02 de dezembro. As três melhores equipes de cada zonal serão premiadas com troféus e medalhas.

Para a competição, foi decidida a forma denominada “torneio”, em que as partidas, com exceção da final, serão disputadas em um tempo de 10 minutos, sendo vencedor quem balear todos os atletas do time adversário antes do final do tempo ou tiver baleado mais atletas ao acabar os dez minutos.