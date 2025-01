121ª edição do Baianão começa neste fim de semana, veja detalhes

Troféu do Baianão 2025 na sede da Federação Bahiana de Futebol - Foto: Lana Loiola | FBF

O Campeonato Baiano 2025 terá início neste fim de semana. A 121ª edição do segundo estadual mais antigo do Brasil conta com dez equipes, da capital e do interior. Atlético de Alagoinhas, Bahia, Barcelona de Ilhéus, Colo-Colo, Jacobina, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e Vitória vão em busca do troféu do Baianão.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima, ressaltou a importância da competição para o fortalecimento do futebol baiano.

“A expectativa é a melhor possível. O Baianão tem se fortalecido a cada ano. Hoje temos o Bahia na Libertadores e o Vitória na Sul americana. Temos também Bahia, Vitória e Juazeirense na fase de grupos da Copa do Nordeste. Isso valoriza nosso campeonato, porque os clubes investem na montagem dos seus elencos. Os clubes do interior vêm se profissionalizando e fazendo bons elencos a cada ano. Temos certeza de que faremos história e teremos um Baianão ainda mais forte do que foi em 2024”, disse.

Atlético de Alagoinhas

O Atlético de Alagoinhas tem apenas um objetivo para o Baianão 2025: conquistar o tricampeonato. A equipe, que venceu as edições de 2021 e 2022, se reformulou para conseguir ficar entre as melhores neste ano, diferente da temporada passada, quando brigou contra o rebaixamento até a última rodada e encerrou na 7ª colocação.

Ao Portal A TARDE, o diretor de futebol da equipe, Armando Filho, revelou as expectativas e destacou o desejo de colocar o Atlético de volta a disputar competições nacionais.

“As expectativas são as melhores possíveis. O Atlético vem de dois anos de negativo e brigando para não cair, um ano em sétimo lugar, outro ano no oitavo. Apesar de ter sido bicampeão em 2021 e 2022. Então, agora temos a obrigação de tentar levar ele para o calendário nacional”, explicou Armando.

“A gente teve que contratar tudo novamente, começar do zero, teve que montar um novo elenco. A maior dificuldade foi a falta de dinheiro. O clube não tem calendário, não tem dinheiro, não tem recurso próprio, depende de parceiros. Então, infelizmente fica difícil montar um elenco sem dinheiro”, complementou.

Técnico: Adriano de Souza

Estádio: Antônio Carneiro, em Alagoinhas

Armando Filho (à esq.) ao lado de Ricardo Lima, presidente da FBF e Albino Leite (à dir.), presidente do Atlético | Foto: Repropdução | Redes Sociais

Bahia

Após uma temporada sem títulos, o Bahia entra no Baianão 2025 com a motivação em alta, impulsionado pela classificação histórica à Copa Libertadores. Embora o time principal só deva estrear após a pré-temporada em Girona, na Espanha, a equipe tricolor contará com um elenco mesclado, formado por jogadores do time sub-20 e algumas peças do elenco principal.

Nos três primeiros jogos do Baianão, quem comandará o Esquadrão será o técnico Leonardo Galbes, contratado no final de 2024, já que Rogério Ceni estará focado na preparação do time em solo europeu. Apesar da utilização de um time alternativo nesse começo de temporada, o Bahia mantém a confiança em uma boa campanha, com o título estadual sendo um dos objetivos, especialmente após a derrota no ano anterior para o rival Vitória.

"A nossa expectativa para esses três primeiros jogos é conseguir cumprir um papel com bom desempenho e competitividade. Queremos representar o tamanho do Bahia. Da nossa história e torcida. Estamos trabalhando bastante para que nesse curto espaço possamos dar uma cara e organizar o time, para que a partir daí nós consigamos desempenhar bem e conquistar os três pontos", contou Galbes ao Portal A TARDE.



Técnico: Leonardo Galbes (sub-20) e Rogério Ceni (principal)

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador

Jogadores sub-20 do Bahia em treino no CT Evaristo de Macedo | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Barcelona de Ilhéus

Terceiro colocado no Baianão 2024, o Barcelona de Ilhéus vai para a sua terceira temporada na elite do futebol baiano em busca de consolidação como uma das principais forças do interior do estado. Para esta temporada, a equipe contratou o técnico Sérgio Araújo, que estreou na preliminar da Copa do Nordeste, diante do CSA. Apesar da derrota por 1 a 0 e eliminação precoce, o time mostrou que pode repetir a boa campanha do último estadual.

Com Copa do Brasil e Série D do Brasileirão no calendário, a Onça Pintada passou por uma reformulação, mas manteve peças importantes da última temporada, como o zagueiro Jaques e o experiente volante Ramires, ex-Bahia. No setor ofensivo, o meia Hippolito é uma das principais esperanças da equipe.

Técnico: Sérgio Araújo

Estádio: Mário Pessoa, em Ilhéus (clube mandará primeiros jogos no Manoel Barradas, em Salvador)

Jogadores do Barcelona de Ilhéus | Foto: Repropdução | Redes Sociais

Colo-Colo

Campeão baiano em 2006 e atual campeão da Série B, o Colo-Colo está de volta à elite estadual. Apesar da tradição, o time enfrenta problemas financeiros que podem refletir no desempenho da equipe dentro das quatro linhas.

Entre os principais nomes do elenco estão o jovem goleiro Guiga, o xerife Dedé e o atacante Neto, artilheiro da Série B do Baianão e autor do gol do acesso para primeira divisão. O responsável por comandar a equipe no Baianão 2025 é o ex-goleiro do Vitória Nilson Correia, que na última temporada conquistou o título da Série B do Cearense com o Tirol.

“Tivemos um período de preparação relativamente bom, não foi aquilo que nós esperávamos, mas também não posso reclamar. Conseguimos trabalhar uma boa parte daquilo que são os nossos conceitos de jogo, acredito que vamos chegar para a partida de estreia, talvez ali entre 60 a 70% daquilo que nós podemos render dentro da competição”, explicou Nilson ao Portal A TARDE.

Técnico: Nilson Correia

Estádio: Mário Pessoa, em Ilhéus (clube mandará primeiros jogos no Waldomiro Borges, em Jequié)

Estádio Waldomiro Borges, onde o Colo-Colo mandará seus primeiros jogos no Baianão | Foto: Repropdução | Redes Sociais

Jacobina

O Jacobina retornou à elite do futebol baiano na temporada passada e passou por um período de reestruturação. Depois de optar por não disputar a Série B em 2021, o clube voltou aos gramados em 2022 e conquistou o acesso em 2023. Na última temporada, o Jacobina fez sua melhor campanha no Baianão desde 2016, ficando na sexta posição.

Para a nova temporada, o Jacobina aposta no técnico Laécio Aquino, que se destacou em 2024 comandando o Sertãozinho na Série A3 do Campeonato Paulista. O elenco conta com jogadores experientes no futebol baiano, como o atacante Bruno Nunes, que disputou o Baianão em 2024 pelo Jegue da Chapada e já defendeu equipes como Juventude, Brasiliense e até do futebol sul-coreano e estadunidense.

Técnico: Laécio Aquino

Estádio: José Rocha, em Jacobina

Amistoso de pré-temporada do Jacobina | Foto: Repropdução | Redes Sociais

Jacuipense

O Jacuipense deseja esquecer a temporada passada, quando ficou apenas na 8ª colocação, e voltar a alcançar às semifinais do Baianão. Ao Portal A TARDE, o gerente de futebol Miguel Gomez, revelou as dificuldades encontradas para a montagem do elenco e justificou a ausência de jogos da equipe em Riachão do Jacuípe.

“A principal dificuldade é a ausência de competições nacionais, além disso, a falta de dinheiro. Os clubes do Nordeste, os clubes que não são SAF ainda, têm dificuldade em competir com esses clubes que pagam mais. Ainda assim, eu acho que mesmo assim a gente conseguiu fazer um elenco forte”

“Infelizmente não poderemos jogar em Riachão, que é a vontade da diretoria, a minha vontade, a vontade dos jogadores. Pensamos em levar os jogos para Feira de Santana, mas também não deu certo. Por isso que vamos para Alagoinhas. O trabalho é o mesmo e vamos lutar para vencer”, concluiu.

Técnico: Rodrigo Chagas

Estádio: Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe (clube mandará primeiros jogos no Antônio Carneiro, em Alagoinhas)

Torcida do Jacuipense no Estádio Eliel Martins, que não poderá receber jogos da equipe no Baianão | Foto: Repropdução | Redes Sociais

Jequié

O Jequié, longe da elite do futebol baiano desde o rebaixamento em 2019, retornou à Série A do Campeonato Baiano em 2024, após conquistar o título da segunda divisão em 2023. No seu retorno, o Jipão fez história ao terminar pela primeira vez na zona de classificação, em quarto colocado, e garantir a vaga para a fase mata-mata do torneio.

Embora tenha sido eliminado pelo Bahia na semifinal, a campanha sólida no Baianão e a classificação do Esquadrão de Aço para a Libertadores renderam ao Jequié inéditas vagas na Copa do Brasil e na Série D do Brasileiro de 2025, um marco para o clube.

Para iniciar uma temporada com muitas expectativas, o Jequié vai contar com o técnico Betinho, que comandou o Barcelona de Ilhéus na última edição do Campeonato Baiano, em que a Onça terminou em terceiro colocado. O elenco também conta com nomes experientes no futebol baiano, como o goleiro Thiago Passos e os jogadores Kaynan, Railan e Gregory, sendo os três últimos ex-atletas do Bahia.

"As expectativas são as melhores, já que 2025 será um ano especial para ADJ, com a disputa de duas competições nacionais, feito inédito nos 55 anos de existência do clube. Conseguimos montar um elenco equilibrado e competitivo, uma comissão técnica competente e temos a melhor estrutura de clubes do interior da Bahia. Nosso objetivo no estadual é igualar ou superar a campanha de 2024, quando chegamos na semifinal", contou Jayme Brandão, diretor de futebol do Jequié, ao Portal A TARDE.

Técnico: Betinho

Estádio: Waldomiro Borges, em Jequié

Jogadores do Jequié durante amistoso de pré-temporada | Foto: Repropdução | Redes Sociais

Juazeirense

Uma das maiores forças do interior do estado, a Juazeirense está desde 2011 na elite e quer voltar a figurar entre os melhores do estado e promete incomodar no Baianão 2025. A equipe vem motivada, afinal conseguiu se classificar à fase de grupos da Copa do Nordeste após eliminar Fluminense/PI e Asa/AL.

A equipe manteve o técnico João Carlos Ângelo, que realizou bom trabalho com a equipe na última Série D do Brasileirão e é o responsável por reconduzir o Cancão às ‘cabeças’. Vale salientar que o time do norte do estado já chegou a semifinal do Baianão por sete oportunidades, terminando na terceira posição em seis.

A diretoria do Cancão de Fogo foi forte no mercado e realizou 24 contratações em todas as posições. Os principais destaques são os experientes Waguinho e Clebson. O primeiro fez 40 anos e vai para a 15ª temporada na Juazeirense, enquanto o segundo tem 39 anos e defende o clube pela sétima vez.

Técnico: João Carlos

Estádio: Adauto Moraes, em Juazeiro

Jogadores da Juazeirense em jogo da pré-Copa do Nordeste | Foto: Repropdução | Redes Sociais

Porto

Fundado em fevereiro de 2024 e sediado em Porto Seguro, o caçula da competição chega embalado pela campanha histórica na Série B do Baianão, onde foi vice-campeão e garantiu acesso à elite logo no ano de estreia. A equipe comandada pelo técnico Sandro Duarte tem grandes ambições para a temporada.

“Desde a criação do Porto Sport Club, sempre tivemos a mentalidade de buscar novos patamares dentro do cenário do futebol baiano e também no cenário do futebol nacional. O primeiro passo foi conquistado com o acesso já no primeiro ano de disputa”, contou André Santos, presidente do Porto, ao Portal A TARDE.

“Agora, queremos em 2025 buscar a classificação entre os quatro, quem sabe chegar a uma final e, juntamente, buscar uma vaga em campeonatos nacionais”

“Renovamos com os jogadores que se destacaram em nossa equipe no ano de 2024 e trouxemos atletas de qualidade para fechar um grupo forte que busque uma vaga no mata-mata”, complementou.

O Porto Sport Club faz sua estreia no Baianão 2025 neste sábado, 11, às 21h, contra o Jacobina, e espera contar com o apoio da torcida para dar início a sua caminhada histórica na elite do futebol baiano.

Técnico: Sandro Duarte

Estádio: Agnaldo Bento, em Porto Seguro

Atleta do Porto em amistoso de pré-temporada | Foto: Repropdução | Redes Sociais

Vitória

Campeão baiano após sete longos anos, o Vitória vem motivado e com status de favorito à conquista do bicampeonato estadual. Em relação a 2024, o Rubro-Negro manteve a base que terminou bem o Brasileirão e se reforçou com 10 novos jogadores para a disputa da 120ª edição do Baianão.

O elenco montado com o aval do técnico Thiago Carpini conta com 37 jogadores. Vale destacar que um time alternativo vai atuar nas primeiras rodadas do Baianão. Atletas pouco utilizados na equipe principal como o volante Léo Naldi e o atacante Osvaldo, recuperado de tromboembolismo, deverão iniciar o estadual. Outra novidade é o retorno do volante Dionísio, peça fundamental no acesso à Série B de 2022 e que disputou a última Série B pelo Brusque, que deve ter chances.

Jogadores formados na base terão oportunidade para ter mais minutos em campo, como os pontas Fábio Soares e Luis Miguel, o centroavante Lawan, o volante Edenílson e o zagueiro Andrei, que já estavam no grupo em 2024. Outros três jovens da Fábrica de Talentos terão sua primeira chance, como o goleiro Luis Eduardo, de 19 anos, que disputou o último Brasileirão de Aspirantes, o lateral-direito Emerson Buiu e o lateral-esquerdo Riquelme.

Técnico: Thiago Carpini

Estádio: Manoel Barradas, em Salvador

Osvaldo é o principal destaque do time alternativo do Vitória que começará o Baianão 2025 | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Confira todos os jogos da 1ª rodada do Baianão

Sábado, 11:

16h - Vitória x Barcelona de Ilhéus

18h30 - Atlético de Alagoinhas x Colo-Colo

21h - Porto x Jacobina

Domingo, 12:

16h - Jacuipense x Bahia

18h30 - Jequié x Juazeirense