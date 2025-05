Alexia Putellas se torna maior artilheira do Barcelona; veja números

Alexia Putellas é uma das melhores jogadores de futebol feminino do mundo - Foto: Divulgação / FC Barcelona

Alexia Putellas segue fazendo história com a camisa do Barcelona. A meia-atacante espanhola alcançou uma marca histórica ao se tornar a maior artilheira da equipe feminina do clube catalão.

Com o gol marcado na vitória por 2 a 0 contra o Levante Badalona, pela Liga F, Putellas chegou aos 149 gols e superou Jenni Hermoso, até então a principal goleadora do Barça.

Ícone da geração dourada do futebol feminino espanhol, Alexia está no Barcelona desde a temporada 2012/2013 e se tornou, ao longo dos anos, símbolo de talento, liderança e longevidade.

Na atual temporada, a camisa 11 já soma 19 gols e 14 assistências em 34 partidas, mantendo um alto nível de desempenho mesmo após se recuperar de lesão grave no joelho.

Além do feito individual, Putellas contribui para mais uma campanha dominante do Barcelona. A equipe lidera a Liga F com 75 pontos, quatro à frente do Real Madrid, a três rodadas do fim.

O clube também está na final da UEFA Women’s Champions League e enfrentará o Arsenal no dia 24 de maio, em Lisboa, na busca por mais um título continental.

Pela seleção espanhola, Alexia coleciona títulos como a Copa do Mundo e a Liga das Nações, além de prêmios individuais expressivos: foi eleita duas vezes a melhor jogadora do mundo tanto pela Bola de Ouro (2021 e 2022) quanto pela FIFA.