Alisson é indicado ao Troféu Yashin de melhor goleiro na Bola de Ouro

Alisson concorre a prêmio de melhor goleiro do mundo - Foto: Reprodução / Instagram / @liverpoolfc

Alisson Becker, do Liverpool, é novamente indicado ao Troféu Yashin, prêmio concedido ao melhor goleiro do mundo pela France Football, como parte da cerimônia da Bola de Ouro 2025. O arqueiro é o único brasileiro na lista de dez finalistas e busca repetir a conquista de 2019, ano em que venceu o troféu pela primeira vez.

A cerimônia de entrega será realizada em 22 de setembro, no tradicional Théâtre du Châtelet, em Paris. Alisson, titular da seleção brasileira há nove anos, também foi vice-campeão do Yashin em 2022, quando ficou atrás de Courtois, do Real Madrid.

O atual bicampeão é o argentino Dibu Martínez, do Aston Villa, e campeão mundial da última Copa do Mundo com a Argentina

Alisson tem 32 anos e está a sete temporadas no Liverpool, onde é considerado uma peça importante e figura como titular desde quando chegou aos reds. Na atual temporada, disputou 35 partidas.

Todos os indicados ao Troféu Yashin 2025: