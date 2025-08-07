NA DISPUTA!
Alisson é indicado ao Troféu Yashin de melhor goleiro na Bola de Ouro
Brasileiro do Liverpool volta a concorrer ao prêmio que já venceu em 2019
Por Marcello Góis
Alisson Becker, do Liverpool, é novamente indicado ao Troféu Yashin, prêmio concedido ao melhor goleiro do mundo pela France Football, como parte da cerimônia da Bola de Ouro 2025. O arqueiro é o único brasileiro na lista de dez finalistas e busca repetir a conquista de 2019, ano em que venceu o troféu pela primeira vez.
A cerimônia de entrega será realizada em 22 de setembro, no tradicional Théâtre du Châtelet, em Paris. Alisson, titular da seleção brasileira há nove anos, também foi vice-campeão do Yashin em 2022, quando ficou atrás de Courtois, do Real Madrid.
O atual bicampeão é o argentino Dibu Martínez, do Aston Villa, e campeão mundial da última Copa do Mundo com a Argentina
Alisson tem 32 anos e está a sete temporadas no Liverpool, onde é considerado uma peça importante e figura como titular desde quando chegou aos reds. Na atual temporada, disputou 35 partidas.
Todos os indicados ao Troféu Yashin 2025:
- Alisson (Liverpool)
- Yassine "Bono" Bounou (Al-Hilal)
- Lucas Chevalier (Lille)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)
- Jan Oblak (Atlético de Madrid)
- David Raya (Arsenal)
- Matz Sels (Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Inter de Milão)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes