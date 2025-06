Atacante é acusado de agredir atletas da base da Roma na Itália

O atacante italiano Nicolò Zaniolo segue envolvido em polêmicas - Foto: Divulgação / ACF Fiorentina

O atacante italiano Nicolò Zaniolo, atualmente emprestado à Fiorentina, voltou ao centro de uma nova polêmica. Após ter sido investigado por envolvimento em apostas ilegais em 2023, o jogador agora é acusado de agredir fisicamente dois atletas da equipe sub-20 da Roma (Primavera), seu ex-clube, após uma partida das categorias de base realizada na última segunda-feira, 26, na Itália.

Zaniolo, que pertence ao Galatasaray, defendeu a Roma entre 2018 e 2023. O episódio reacende a imagem controversa do jogador, que tenta se reerguer após uma sequência de escândalos fora de campo.

Roma acusa Zaniolo de agressão após comportamento provocativo

Em comunicado oficial divulgado nesta terça-feira, 27, a AS Roma relatou que Zaniolo esteve presente no vestiário da equipe sub-20 após o jogo contra a Fiorentina e teria adotado uma postura considerada “provocativa”, o que culminou em um suposto confronto físico com dois atletas da base romanista.

“Ao final da partida contra a Fiorentina, um incidente ocorreu envolvendo o jogador Nicolò Zaniolo. Segundo apuração interna, ele dirigiu-se ao vestiário da equipe Primavera da Roma e se comportou de forma provocativa. Durante o confronto, dois atletas teriam sido agredidos fisicamente”, diz trecho da nota oficial publicada pela Roma.

Fiorentina e Zaniolo contestam versão da Roma

A Fiorentina se manifestou em defesa do atleta e divulgou a versão apresentada por Zaniolo. Segundo o jogador, a visita aos vestiários teria ocorrido com a intenção de parabenizar os jovens atletas de ambos os clubes. Ele afirma ter sido verbalmente provocado por jogadores da Roma e nega qualquer agressão física.

“Fui cumprimentar os jogadores da Fiorentina e, depois, passei no vestiário da Roma para elogiar os garotos pela temporada. Começaram a me insultar e, para evitar confusão, preferi sair”, explicou Zaniolo.

Em publicação nos stories do Instagram, Zaniolo reconheceu que perdeu a calma diante das provocações, mas foi categórico ao afirmar que não agrediu fisicamente ninguém.

“Fui com a intenção de dar um sinal positivo e me aproximei dos meninos da Roma. Fui verbalmente provocado e, errando, reagi mal. Quero pedir desculpas, sobretudo por saber que devo ser exemplo para os mais jovens. Mas reitero que não houve qualquer agressão física”, escreveu o atacante.

Histórico de polêmicas de Zaniolo

O novo episódio reacende críticas à conduta de Zaniolo fora das quatro linhas. Em 2023, o atacante foi um dos nomes citados no escândalo das apostas ilegais no futebol italiano, ao lado de Sandro Tonali e Nicolò Fagioli.

À época, teve dispositivos apreendidos e prestou depoimento, mas escapou de punição da federação por não ter apostado em partidas de futebol, apenas em jogos de cartas, como pôquer e blackjack, em plataformas ilegais.