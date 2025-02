Baianão: Atlético de Alagoinhas e Jacuipense empatam no Carneirão

Atlético de Alagoinhas e Jacuipense empatam no Carneirão - Foto: Lucas Pena / EC Jacuipense

Na partida que fechou a 6ª rodada do Campeonato Baiano, Atlético e Jacuipense empataram por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, 5, no Estádio Antônio Carneiro, o Carneirão, em Alagoinhas.

O primeiro gol do jogo foi do Carcará. Aos 43 da etapa inicial, o atacante Felipe Cardoso, em cobrança de pênalti, abriu o marcador e fez a festa da torcida.

O Jacupa empatou a partida no segundo tempo. Hugo Moura cruza na área, a zaga desvia e a bola sobra para Flavinho, que acerta um belo chute para igualar o placar.

O ponto somado foi ruim para o Atlético, que segue na 7ª colocação, com sete pontos ganhos, sendo o primeiro time fora do Z-2 do Baianão.

O resultado foi bom para o Jacupa, que chegou a 12 pontos somados e se mantém na vice-liderança do estadual.

As equipes voltam a campo no próximo domingo, 9, na condição de visitantes. O Atlético encara a Juazeirense, no Adauto Moraes, em Juazeiro, às 18h30.

O Leão do Sisal viaja até Porto Seguro e pega o Barcelona de Ilhéus, no Estádio Municipal Agnaldo Bento, às 19h15.