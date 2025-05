Baianão Série B: Bahia de Feira goleia e lidera após 1ª rodada

Bahia de Feira aplicou uma sonora goleada de 7 a 0 no Teixeira de Freitas - Foto: Bruno Menezes / Bahia de Feira

A Série B do Campeonato Baiano começou nesta quarta-feira, 30, com a realização de cinco partidas. A rodada de abertura foi marcada por equilíbrio em alguns duelos e um verdadeiro massacre protagonizado pelo Bahia de Feira, que assumiu a liderança com folga.

No principal destaque da noite, o Bahia de Feira aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre o Teixeira de Freitas, na Arena Cajueiro. Patrick marcou três vezes (hat-trick), Arthur fez dois, e Alex Cazumba e Dodô completaram o placar elástico a favor do Tremendão.

Outro destaque foi o Leônico, que venceu o Grapiúna por 3 a 0 no Estádio Waldomirão, em Jequié. Rickson balançou as redes duas vezes, enquanto Djalma anotou o terceiro.

Em Feira de Santana, o Galícia superou o estreante SSA FC por 1 a 0 no Joia da Princesa. O gol foi marcado por Palácios, garantindo os três pontos ao Demolidor de Campeões.

O Itabuna também largou com vitória. No Carneirão, em Alagoinhas, o Dragão venceu o Fluminense de Feira por 1 a 0, com gol de Thiago no segundo tempo.

Já em Vitória da Conquista, o único empate da rodada foi registrado no confronto entre Vitória da Conquista e Ypiranga. As equipes não saíram do 0 a 0 no Estádio Lomanto Júnior.

Confira os resultados da 1ª rodada do Campeonato Baiano da Série B:

Bahia de Feira 7 x 0 Teixeira de Freitas