Baianão Série B: Galícia entra no G-4 e Itabuna perde os 100%

Elenco do Galícia comemora vitória e entrada no G-4 do Baianão Série B - Foto: Repodução / Instagram / @galiciaec

O Itabuna tropeçou na 6ª rodada do Campeonato Baiano da Série B 2025. No último domingo, 1, o Dragão do Sul chegou a abrir 2 a 0 com gols de Lucas e Vinícius Amaral, mas cedeu o empate ao Ypiranga, que marcou com Dani Bolt e Bonete, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Com o empate por 2 a 2, o líder perdeu os 100% de aproveitamento, mas segue isolado na ponta, com 16 pontos. O Ypiranga, ainda invicto, chegou aos sete pontos e ocupa a 6ª colocação.

Na briga pelo G-4, o Galícia fez o dever de casa e derrotou o Leônico por 3 a 1 no Estádio José Rocha, em Jacobina. Palácios, Brendon e Mamédio marcaram para o Granadeiro; Rickson descontou para o Leônico.

Com o resultado, o Demolidor de Campeões foi a nove pontos e assumiu a 4ª posição, ultrapassando o Vitória da Conquista, que empatou em 1 a 1 com o SSA no Lomantão e caiu para o 5º lugar, com oito pontos.

No sábado, 31, o Bahia de Feira aplicou a maior goleada da competição, com um sonoro 7 a 0 sobre o Grapiúna, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. O Tremendão chegou aos 14 pontos e se mantém firme na vice-liderança, somente dois pontos atrás do Itabuna.

Também no sábado, o Fluminense de Feira venceu o lanterna Teixeira de Freitas por 2 a 0 no Joia da Princesa. O Touro do Sertão chegou aos 11 pontos e segue na 3ª colocação.

Confira os jogos da 7ª Rodada do Baianão Série B

Sábado – 07/06

Arena Cajueiro – 15h

Bahia de Feira x Vitória da Conquista



Joia da Princesa – 15h

SSA FC x Fluminense de Feira



Domingo – 08/06



Arena Cajueiro – 15h

Galícia x Grapiúna

Lomanto Júnior – 15h

Teixeira de Freitas x Itabuna

Joia da Princesa – 15h

Ypiranga x Leônico