Baiano, André revela "significado especial" em jogo na Fonte Nova

André concedeu entrevista coletiva neste sábado, 16 - Foto: Divulgação | CBF e Reprodução | Redes Sociais

Natural do distrito de Algodão, na cidade de Ibirataia, na Bahia, o volante André revelou que o jogo entre Brasil x Uruguai, marcado para a próxima terça-feira, 19, às 21h45, tem um "significado especial" na sua carreira. Convocado por Dorival Jr. para a Seleção Brasileira, o jogador do Wolverhampton atuará pela primeira como mandante na Arena Fonte Nova.

Questionado sobre a importância de atuar em sua terra natal pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, André relembrou os momentos de infância e compartilhou um pouco da felicidade de representar o seu país.

"Essa convocação está sendo muito especial. Quando a gente estava vindo do aeroporto, passa por onde eu morava, onde tinha uma quadra de barro que eu jogava. Então passa um filme na cabeça, saber que eu fiz a escolha certa", comentou o meio-campista.

Antes de ir para o Fluminense, no começo da sua carreira, André chegou a atuar nas categorias de base do Bahia. O jogador chamou a atenção do clube carioca após ser o artilheiro de um torneio em Bom Jesus da Lapa. Na época, o atleta aceitou o convite por questões de estrutura e segurança.

André, à direita na foto, quando atuava nas categorias de base do Bahia | Foto: Reprodução

"Sai de casa com dez anos, atrás de sonho e hoje eu tenho a certeza que deu certo. É muito gratificante. Então para fechar com chave de ouro é conseguir essa vitória, é o time jogar bem. É o Brasil estar sendo sempre o destaque, não só ganhar, mas ganhar e convencer", concluiu o volante.