Barradão e Pituaçu receberão reconhecimento facial da SSP

Estádio Manoel Barradas, o Barradão - Foto: Divulgação / EC Vitória

Os estádios de Salvador estão em fase de negociação com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) para a instalação de um sistema de reconhecimento facial nos arredores das praças esportivas. Além da Arena Fonte Nova, o Barradão e o Pituaçu também estão no radar para receber a tecnologia, que não apenas facilitará o acesso dos torcedores, mas também auxiliará as forças de segurança na identificação de pessoas com pendências judiciais, mandados de prisão em aberto, proibições de entrada em arenas e até indivíduos desaparecidos.

A informação foi confirmada por Frederico Medeiros, superintendente de gestão tecnológica e organização da SSP, durante uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, 23. Medeiros destacou que as tratativas com os estádios já estão em estágio avançado.

“Já há conversa com o Barradão e com o estádio de Pituaçu exatamente para essa integração. Estamos aguardando os próximos passos, como a instalação da biometria no Barradão. Já temos uma reunião marcada para a próxima semana. Em relação a Pituaçu, ainda estamos em diálogo para acertar o melhor formato”, afirmou Medeiros.

Estádio Roberto Santos, o Pituaçu | Foto: Mateus Pereira/GOVBA

O objetivo do sistema é prevenir problemas nas proximidades dos estádios e garantir a segurança dos torcedores. A SSP focará a operação nas áreas externas das arenas, e, caso o sistema identifique algum suspeito, as forças de segurança serão acionadas imediatamente. O policiamento dentro dos estádios ficará sob responsabilidade do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE).

A implementação faz parte de uma estratégia de segurança integrada, que também envolve o Ministério Público da Bahia, conforme explicou Medeiros: “Queremos garantir segurança para quem frequenta os estádios. Esses espaços, que recebem mais de 20 mil pessoas, precisam de uma integração planejada. Estamos trabalhando para cumprir as exigências da lei geral do esporte, que tem prazo até julho de 2025.”