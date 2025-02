Brasil goleia Chile e conquista Sul-Americano Sub-20

Com o título de 2025, seleção Sub-20 se torna bicampeã da competição - Foto: AFP

Com a confirmação da vitória do Paraguai sobre a Argentina, a Seleção Brasileira conquistou o Sul-Americano Sub-20, neste domingo, 16.

O time brasileiro tinha vencido o Chile por 3 a 0, no jogo que tinha começado às 18h30, válido pela final do Sul-Americano, no estádio Olímpico General José Antonio Anzoátegui, em Puerto La Cruz, na Venezuela.

Já o jogo entre Argentina e Paraguai foi iniciado às 21h30, partida na qual os hermanos perderam por 3x2. Sendo assim, a seleção brasileira se consagrou campeã, já que na tabela do torneio, terminou na liderança com vantagem no saldo de gols, mas aparece em desvantagem no número de gols marcados.

Os hermanos precisavam vencer por uma diferença de quatro gols para tirar o troféu dos brasileiros, já que igualariam a pontuação do Brasil e desempatariam nos gols marcados.

Na vitória do Brasil, os gols foram de Deivid Washington, Pedrinho e Ricardo Mathias, todos no segundo tempo.