Brasil que se cuide: Paraguai vence com autoridade e engata série invicta nas Eliminatórias!

O Paraguai será um adversário duríssimo para o Brasil na próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe comandada por Gustavo Alfaro derrotou o Uruguai por 2 a 0, na última quinta-feira, 5, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e chegou a nove partidas de invencibilidade na competição sul-americana.

Os gols da vitória foram marcados por Galarza, ex-Vasco, ainda no primeiro tempo, e por Enciso, de pênalti, já nos minutos finais.

Com o resultado positivo em casa, os paraguaios chegaram aos 24 pontos e assumiram a terceira colocação na tabela, atrás apenas de Argentina e Colômbia. Faltando três rodadas para o fim, o Paraguai está perto de garantir sua vaga direta no Mundial de 2026.

O duelo contra o Brasil está marcado para a próxima terça-feira 10, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada. O time de Carlo Ancelotti vem de empate fora de casa com o Equador e busca reencontrar o caminho das vitórias contando com o apoio da torcida brasileira. A novidade no time verde e amarelo será a entrada do atacante Raphinha, que cumpriu suspensão na partida em Guayaquil.

Paraguaios vivem excelente fase

Embalado e com campanha sólida, o Paraguai chega com moral para enfrentar os brasileiros. A defesa tem sido um dos destaques da equipe, que sofreu apenas dois gols nos últimos cinco jogos. Já o ataque tem aproveitado bem as oportunidades, com média superior a um gol por partida durante a sequência invicta.