Brasil x Paraguai: Onde assistir, escalações, informações e mais

Seleção Brasileira está perto de confirmar vaga para a Copa do Mundo de 2026 - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira, 10, para um confronto decisivo pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O adversário será o Paraguai, em partida marcada para às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada da qualificatória.

Brasil pode se classificar para o Mundial em Casa

Com 22 pontos conquistados em 15 rodadas, o Brasil ocupa a 4ª colocação e pode carimbar a classificação antecipada para o Mundial. Para isso, os comandados de Carlo Ancelotti precisam vencer o Paraguai e torcer por uma derrota da Venezuela diante do Uruguai, em Montevidéu.

Paraguai em ótima fase e próximo da Copa

Há nove jogos sem perder, o Paraguai, que vive grande fase sob o comando do técnico argentino Gustavo Alfaro, está na 3ª posição com 24 pontos. Os paraguaios também podem confirmar a vaga para o mundial. Para isso, basta empatar e torcer por um tropeço venezuelano. Em caso de vitória, um simples empate da Venezuela já garante a classificação aos Guaranis.

Retrospecto do confronto

Brasil e Paraguai já se enfrentaram 19 vezes neste século. O Brasil leva vantagem com oito vitórias, seis empates e cinco derrotas. No entanto, no último encontro entre as seleções, realizado em setembro de 2024, o Paraguai levou a melhor, vencendo por 1 a 0 com gol de Diego Gómez.

Apesar disso, os paraguaios jamais venceram o Brasil fora de casa pelas Eliminatórias. A única vitória como visitantes aconteceu em um amistoso em 2002, na Arena Castelão.

Transmissão:

TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)

Possíveis escalações:

Brasil: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Paraguai: Gatito Fernández; José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Júnior Alonso; Matías Galarza, Diego Gómez, Andrés Cubas e Miguel Almirón; Antonio Sanabria e Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro.