Brasil x Paraguai: onde assistir, prováveis escalações e mais

Seleção Brasileira Feminina faz campanha impecável e luta pelo hexa do Sul-Americano Sub-17 - Foto: Nelson Terme / CBF

A Seleção Brasileira Feminina entra em campo nesta segunda-feira, 12, para enfrentar o Paraguai, pela estreia do hexagonal final do Sul-Americano Sub-17. A partida acontece às 19h, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

Invicto na competição, o Brasil chega embalado após liderar com folga o Grupo B da primeira fase, com quatro vitórias em quatro jogos, 13 gols marcados e apenas um sofrido. Na última rodada, goleou o Equador por 5 a 1, e agora busca manter o ritmo em busca do sexto título sul-americano da categoria.

Um dos grandes destaques da equipe é a atacante Evelin, vice-artilheira do torneio com quatro gols, atrás apenas da equatoriana María Baldovino. Outra que brilhou na fase de grupos foi a meio-campista Ravenna, peça-chave na criação de jogadas ofensivas da equipe comandada pela técnica Simone Jatobá.

Do outro lado, o Paraguai se classificou como vice-líder do Grupo A, com cinco pontos e uma campanha mais modesta: uma vitória e dois empates. A equipe marcou seis gols e sofreu cinco na primeira fase e tenta surpreender para alcançar um título inédito.

O hexagonal final é disputado em turno único. As seis seleções jogam entre si e a melhor classificada será campeã. Além disso, as quatro primeiras colocadas garantem vaga no Mundial Sub-17, que será disputado no Marrocos.

Onde assistir

SporTV 2 (TV a Cabo) e Globoplay (Streaming)

Prováveis escalações

Brasil: Morganti; Allyne, Andreyna, Júlia Pereira; Pepê, Carol Melo, Dulce Maria e Evelin; Maria Eduarda, Gabi Push e Yngrid Piauí. Técnica: Simone Jatobá..

Paraguai: Tamara Amarilla; Bárbara Olmedo, Ximena Moreno, Kiara Florentín e Jazmín Pintos; Maite Mussi, Erika Figueiredo, Cynthia Casco e Luz Paiva; Claudia Martínez e Alison Bareiro. Técnico: Luiz Guimarães.