Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DECISÃO

Brasil x Uruguai: onde assistir a semifinal da Copa América Feminina

Seleção Brasileira luta por vaga na final pela décima vez consecutiva

Por Marcello Góis

29/07/2025 - 7:39 h
Seleção Brasileira luta pela décima classificação seguida a semifinal da Copa América Feminina
Seleção Brasileira luta pela décima classificação seguida a semifinal da Copa América Feminina -

A Seleção Brasileira feminina volta a campo nesta terça-feira, 29, às 21h, para enfrentar o Uruguai pela semifinal da Copa América Feminina 2025. A partida acontece no Estadio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, e vale vaga na grande decisão do principal torneio continental da categoria.

A equipe comandada por Arthur Elias chega embalada pela invencibilidade na fase de grupos. O Brasil terminou em primeiro lugar no Grupo B, com 10 pontos, após vitórias sobre Venezuela, Bolívia e Paraguai, além do empate diante da Colômbia. Agora, busca alcançar sua décima final consecutiva e seguir firme rumo ao nono título da competição, que é disputada desde 1991.

Já o Uruguai, sob o comando do técnico Ariel Longo, garantiu a classificação com o segundo lugar no Grupo A, somando sete pontos. A campanha incluiu triunfos sobre Peru e Chile e um empate diante das donas da casa, Equador. O país vizinho nunca disputou uma final da Copa América da categoria, tendo sua melhor colocação um terceiro lugar, justamente em 2006, sob o mesmo treinador.

Brasil vai com força máxima, mas tem desfalques no gol

A tendência é que Arthur Elias mande a campo uma formação próxima da ideal. A única ausência confirmada é a da goleira Lorena, expulsa na última rodada da fase de grupos. Cláudia, que a substituiu na ocasião, deve iniciar a partida, mas Camila, titular contra a Bolívia, também é opção.

Além disso, a zagueira Isa Haas, poupada contra a Colômbia por um trauma ocular, está recuperada e deve retornar à equipe titular. As dúvidas ficam por conta das meias Gabi Portilho, que sentiu o joelho, e Yaya, que levou uma bolada no rosto e trata inchaço. Ambas seguem em avaliação.

Durante a campanha, o treinador brasileiro tem promovido alternâncias na escalação e testado formações, visando encontrar o equilíbrio ideal entre ofensividade e solidez defensiva. Marta foi deslocada para uma função de construção mais recuada, enquanto Kerolin, Gio e Luany ganharam protagonismo no ataque.

O sistema de marcação alta e a aposta na posse de bola ofensiva têm sido os principais pilares da estratégia brasileira.

Uruguai aposta em experiência e disciplina tática

O Uruguai aposta na estabilidade de seu elenco e na longa trajetória de Ariel Longo à frente da seleção, ele comanda o time desde 2016, sendo o técnico mais longevo entre os semifinalistas. A equipe uruguaia combina juventude e experiência, com nomes como Esperanza Pizarro e Yamila Badell, pilares da criação e finalização.

Longo promete um Uruguai competitivo e preparado para suportar a pressão brasileira, tentando explorar contra-ataques com velocidade pelos lados.

Transmissão ao vivo: onde assistir Brasil x Uruguai

TV Brasil (TV aberta), Sportv (Canal fechado) e Globoplay (Streaming)

Prováveis escalações:

Brasil: Cláudia (ou Camila); Isa Haas, Fe Palermo, Mariza; Marta, Angelina; Duda Sampaio, Yasmim; Kerolin, Gio e Luany. Técnico: Arthur Elias

Uruguai: Sofía Olivera; Stephanie Tregartten, Vanina Paredes, Agustina González, Ximena Velazco; Lourdes Viana, Yamila Badell, Carolina Birizamberri; Esperanza Pizarro, Belén Aquino e Micaela Domínguez. Técnico: Ariel Longo

Arbitragem:

Árbitra principal: Zulma Quiñonez (PAR)
Assistentes: Nadia Weiler e Nancy Fernández (PAR)
VAR: Wilfredo Campos (BOL)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasil x Uruguai Copa América feminina onde assistir semifinal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Seleção Brasileira luta pela décima classificação seguida a semifinal da Copa América Feminina
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Seleção Brasileira luta pela décima classificação seguida a semifinal da Copa América Feminina
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Seleção Brasileira luta pela décima classificação seguida a semifinal da Copa América Feminina
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

Seleção Brasileira luta pela décima classificação seguida a semifinal da Copa América Feminina
Play

VÍDEO: anunciado pelo Vitória, Romarinho caminha no Pelourinho

x