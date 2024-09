Brasileiro feminino: São Paulo e Corinthians iniciam disputa do título

15/09/2024 às 7:26 - há XX semanas | Autor: Da Redação, com informações da Agência Brasil

Duelo entre as equipes na temporada regular - Foto: Staff Images | CBF

São Paulo e Corinthians começam a decidir o título do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, a partir das 10h (horário de Brasília) deste domingo, 15, no estádio do Morumbis. O duelo terá transmissão da TV Brasil.

Esta decisão coloca frente a frente uma equipe que chega pela primeira vez à final da competição, o São Paulo, e outra que detém o maior número de títulos do torneio nacional, o Corinthians (que já levou o troféu para casa em cinco oportunidades).

Favorito ao título, o atual campeão Corinthians ficou com a primeira posição na temporada regular, com 40 pontos conquistados em 15 jogos. No mata-mata eliminou Bragantino nas quartas e Palmeiras na semifinal.

Já o São Paulo ficou na terceira posição, com 30 pontos, No mata-mata passou por Grêmio e Ferroviária.