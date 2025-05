Caio Alexandre projeta duelos no Brasileirão e Copa do Brasil

Caio Alexandre durante entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo - Foto: Divulgação / EC Bahia

Em entrevista coletiva concedida neste sábado, 26, o volante Caio Alexandre destacou a importância dos próximos compromissos do Bahia na temporada. O Tricolor terá pela frente duas partidas fora de casa.

Primeiro visita o Palmeiras neste domingo, 27, às 18h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Paysandu, na quarta-feira, 30, às 21h30, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

"Encarar da melhor forma possível. A gente sabe que são competições extremamente importantes para nós também. É um Brasileirão contra um grande adversário que é o Palmeiras fora de casa. Temos que nos concentrar ao máximo, planejar bem o nosso jogo, entregar o nosso melhor para conseguir um bom resultado lá", afirmou o meio-campista.

Após o duelo em São Paulo, o Bahia volta suas atenções para a Copa do Brasil. Caio ressaltou a necessidade de manter a energia demonstrada no último jogo da Libertadores para alcançar os objetivos em todas as frentes.

"Depois, a Copa do Brasil também, que é uma competição de extrema importância para nós. Transportar essa energia que foi do último jogo aqui na Libertadores para o Campeonato Brasileiro, um jogo de extrema dificuldade, mas sabemos também da nossa qualidade", completou.

O volante também exaltou a união do grupo, valorizando a participação de todos, desde os atletas mais experientes até os mais jovens.

"Todos nós aqui somos parte desse processo. A mesma importância que tem o Everton Ribeiro, tem o Thiago, tem o Ruan Pablo, tem o Fredi, tem o Kauã, tem os meninos que também ajudam. A gente tem que ser um só, dentro de campo, fora de campo, nos ajudar ao máximo", disse Caio, reforçando o papel do técnico Rogério Ceni e a força coletiva como diferenciais da equipe nesta temporada.

Por fim, Caio Alexandre falou sobre o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira, mas destacou que mantém os pés no chão e o foco no trabalho diário pelo Bahia.

"Eu fico feliz. O sonho de vestir a camisa da seleção brasileira é o sonho de qualquer menino. A gente, quando começa, sempre busca alcançar esse grande objetivo. Deixa Deus trilhar meu caminho, pouco a pouco entregando o meu melhor aqui dentro do Bahia, as coisas vão acontecendo", finalizou.