CBF anuncia volta da Copa do Brasil Feminina em 2025 com novo formato

Taça da Copa do Brasil Feminina em 2016 - Foto: Divugação / CBF

Após quase uma década fora do calendário oficial, a Copa do Brasil Feminina está de volta. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o regulamento, a tabela básica das partidas e o plano geral de ação da edição 2025 da competição, que promete movimentar o cenário do futebol feminino nacional.

A última edição do torneio havia sido realizada na temporada 2016, e o retorno é celebrado como um avanço para o fortalecimento da modalidade no país.

A nova edição contará com sete fases, todas em jogos únicos, e envolverá clubes de diferentes divisões do futebol feminino brasileiro. Todas as fases serão disputadas em jogo único, com o objetivo de otimizar a logística e aumentar a competitividade das partidas.

A estrutura da competição será a seguinte:

Fase Preliminar: 1 grupo com 2 clubes, jogo único;

1ª Fase: 32 clubes em 16 confrontos diretos;

2ª Fase: Entrada dos 16 clubes do Brasileiro Feminino A2, totalizando 32 clubes;

3ª Fase: Entrada dos 16 clubes do Brasileiro Feminino A1, novamente totalizando 32 clubes;

4ª Fase (Oitavas de final): 16 clubes;

5ª Fase (Quartas de final): 8 clubes;

6ª Fase (Semifinais): 4 clubes;

7ª Fase (Final): 2 clubes.