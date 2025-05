CBF atinge receita recorde e ultrapassa R$ 1 bilhão em investimentos

Presidente Ednaldo Rodrigues e membros de federações estaduais na apresentação do balanço financeiro da CBF - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira, 29, seu balanço financeiro de 2024, registrando resultados expressivos. A entidade alcançou R$ 1,5 bilhão em receitas e investiu, pela primeira vez, mais de R$ 1 bilhão diretamente no futebol.

O relatório, aprovado por unanimidade pelos 27 presidentes das federações estaduais, mostra um superávit de R$ 107 milhões. Os ativos da CBF ultrapassaram R$ 3,6 bilhões, impulsionados principalmente pela renovação do contrato com a Nike, que garantiu antecipação de R$ 1,3 bilhão.

Com aumento nas receitas de transmissões, patrocínios, bilheteria e registros, a entidade ampliou os aportes em competições nacionais e programas de fomento. Foram R$ 734 milhões destinados a torneios e iniciativas regionais, um salto de 39% em relação ao ano anterior.

A CBF também liderou ações sociais, com arrecadação de R$ 155 milhões em tributos e R$ 19,5 milhões destinados ao apoio a clubes e federação gaúcha após enchentes no RS. Para 2025, a projeção orçamentária prevê R$ 2,25 bilhões em receitas e R$ 1,6 bilhão aplicados no futebol.

“A CBF não é um banco. Investir no futebol é nossa missão institucional”, declarou o presidente Ednaldo Rodrigues.