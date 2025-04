CBF toma medida drástica contra jogador que pisar na bola

Depay durante jogo contra o Palmeiras - Foto: Reprodução

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avisou, em ofício enviado aos clubes e federações estaduais, nesta sexta-feira, 4, que vai punir com cartão amarelo os atletas que utilizarem o artifício de pisar na bola durante as partidas.

A medida foi adotada após o atacante holandês Memphis Depay, do Corinthians, usar o 'truque' durante a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

No Brasileirão de 2023, o jogador venezuelano Solteldo, do Santos, utilizou da mesma prática, em jogo contra o Vasco. Na ocasião, o atleta foi punido com um cartão amarelo.

"Há diferentes circunstâncias em que um jogador deve ser advertido com cartão amarelo por conduta antidesportiva, entre as quais mostrar falta de respeito pelo futebol", diz trecho do ofício.