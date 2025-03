É CAMPEÃO! Ceará empata com o Fortaleza e se sagra bicampeão estadual Alvinegro sustentou a vantagem e levantou o 47° título cearense Por Redação 22/03/2025 - 20:37 h

Pedro Raul fez o gol do título do Ceará diante do arquirrival Fortaleza - Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

Fechar

O Ceará se sagrou bicampeão cearense. Na tarde deste sábado, 22, o Alvinegro de Porangabuçu empatou por 1 a 1 com o arquirrival Fortaleza e levantou seu 47° troféu estadual. A partida foi realizada na Arena Castelão. Os gols do jogo saíram na etapa final de jogo. Mesmo com um jogador a menos devido a expulsão de Gastón Ávila, o Fortaleza saiu na frente aos 13 do primeiro tempo. Lucas Sasha aproveitou a sobra após cobrança de escanteio e finalizou sem chances para o goleiro. Treze minutos depois, o Vozão igualou o marcador. Aos 26, Fabiano cruza na direita e o centroavante Pedro Raul, soberano, toca de cabeça e vence o goleiro João Ricardo que se estica e não evita o gol. No mais, o Ceará administrou as ações com um jogador a mais e celebrou o bicampeonato. A equipe comandada pelo ex-Vitória Léo Condé foi a campo com Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus bahia; Diego (lourenço), Fernando Sobral e Lucas Mugni (Rômulo); Aylon (Nicolas), Fernandinho (Galeano) e Pedro Raul (Guilherme). Agora o Vozão volta as atenções para a Copa do Nordeste. O Alvinegro visita o Bahia na próxima quarta-feira, 26, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado da 4ª rodada da Lampions League. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ceará Sporting Club (@cearasc)

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR