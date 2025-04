Chegaram! Kieza e Rogério são apresentados no Fluminense de Feira

Kieza e Rogério são apresentados como novos reforços do Fluminense de Feira - Foto: Reprodução / Instagram / @tourodosertaooficial

A SAF do Fluminense de Feira apresentou nesta quinta-feira, 27, os atacantes Kieza e Rogério. Os dois atletas são os principais reforços do Touro do Sertão para a disputa da Série B do Campeonato Baiano.

De volta ao futebol baiano, Kieza demonstrou satisfação na chegada ao Flu e agradeceu a direção pela oportunidade. O centroavante elogiou a estrutura do clube e crê em um bom trabalho para recolocar a equipe na elite estadual.

“É um prazer estar aqui em Feira, na Bahia novamente e no Fluminense. Estava até brincando com o Rogério e a gente falando da estrutura que o Fluminense, de alguns clubes que estão no cenário brasileiro e até mesmo na Série D ou Série C que não tem. A gente tem a obrigação de colocar o Fluminense na primeira divisão novamente. E agradecer ao Presidente Filemon, a todos pela oportunidade. A gente espera corresponder à expectativa da melhor forma possível”, disse o K9 em coletiva.

Motivado, Rogério destacou a dificuldade da divisão de acesso estadual e que espera fazer uma boa temporada ao lado do companheiro de ataque.

"Vou agradecer pela oportunidade a você presidente, de vestir essa camisa. É importante isso para a minha carreira. É mais um clube que vou defender essas cores com muito prazer e determinação", disse o "Neymar do Nordeste'

"A mensagem do torcedor é a gente ver aqui em busca de nossos objetivos que é alcançar o acesso. A gente sabe que é difícil o campeonato, mas que a gente vai fazer por onde. Se depender da nossa dupla, vamos fazer uma temporada muito boa se Deus quiser", concluiu.

Com um currículo extenso no futebol brasileiro, Kieza soma passagens por diversos clubes do país. Além de ter atuado recentemente por Nacional de Patos-PB e River-PI, onde disputou nove jogos e marcou um gol, o centroavante já defendeu Bahia, Vitória, Náutico, Cruzeiro, Fluminense, Ponte Preta, São Paulo, Botafogo e Fortaleza.

Aos 34 anos, Rogério tem vasta experiência. Ele já atuou por Náutico, Botafogo, Bahia, Vitória, Pumas-MEX, Sport, São Paulo, Ceará, Juventude e Remo.

O Flu de Feira estreia no Baianão Série B neste contra o Itabuna fora de casa. O horário e o local exato do confronto ainda serão definidos pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).