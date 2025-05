Confira os resultados das equipes baianas no Brasileiro da Série D

Juazeirense vence o Jequié no Waldomiro Borges - Foto: Alan Ribeiro / Ascom ADJ

Os clubes baianos entraram em campo neste fim de semana pela 4ª rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Em jogos de realidades opostas, a Juazeirense conquistou a primeira vitória na competição ao vencer o confronto regional contra o Jequié, enquanto o Barcelona de Ilhéus sofreu sua primeira derrota no torneio e caiu para a vice-lanterna do grupo.

Virada nos acréscimos dá a primeira vitória a Juazeirense no Brasileiro

No Estádio Waldomiro Borges, em Jequié, a Juazeirense buscou uma virada emocionante para derrotar os donos da casa por 3 a 2. O Jequié abriu o placar com um gol contra do zagueiro Zé Romário e ampliou com o atacante Tiago Recife. O Cancão de Fogo reagiu ainda no primeiro tempo com Vicente.

A virada veio nos acréscimos da etapa final, com gols de Everton Lino e Tata Baiano, aos 44 e 49 minutos, garantindo os primeiros três pontos da equipe no torneio. Com o resultado, o Cancão de Fogo entrou no G-4 do Grupo A4, agora com cinco pontos. Mesmo com a derrota, o Jipão permanece em terceiro lugar, com seis pontos.

Barcelona perde fora de casa e deixa a zona de classificação

Em Araguaína-TO, o Barcelona de Ilhéus foi derrotado com autoridade pelo União-TO, por 3 a 0, no Estádio Leôncio de Souza Miranda. Os gols da equipe tocantinense foram marcados por Samuel Guedes, Jhonattas Brasileiro e Gabriel Vinícius.

O resultado tirou o time sul-baiano da zona de classificação. A Onça Pintada agora ocupa a vice-lanterna do grupo, com apenas três pontos em quatro jogos.

Próximos compromissos

Na 5ª rodada, o Campeonato Brasileiro da Série D segue com confronto direto entre baianos. O Barcelona recebe o Jequié no sábado, dia 17, às 16h, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, e busca se reabilitar diante da torcida.

Já a Juazeirense entra em campo no domingo, 18, às 16h, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, onde enfrenta o União-TO com a missão de embalar na competição.