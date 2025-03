Copa do Nordeste: CBF detalha a tabela da 5ª rodada

Taça do Nordestão - Foto: Fabio Souza/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira, 24, a tabela detalhada da 5ª rodada da Copa do Nordeste. Os confrontos agora possuem datas, horários e locais definidos pela entidade máxima do futebol nacional.

As partidas serão realizadas nos dias 5 e 6 de março, respectivamente. O único jogo sem definição é Confiança e Bahia, por conta de um possível choque de datas com a terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América.



Isso ocorre caso o Esquadrão de Aço supere o The Strongest, nesta terça-feira, 25, na Arena Fonte Nova.

Em relação aos outros clubes baianos no regional, o Vitória recebe o Altos na quarta-feira, 5, no Barradão, às 21h30.



Já a Juazeirense volta a jogar em casa no certame contra o CSA, na quinta-feira, 6, no Adauto Moraes, em Juazeiro, também às 21h30.

Confira a tabela detalhada da 5ª rodada da Copa do Nordeste:

5 de março - Quarta-feira





Fortaleza x Ferroviário – Arena Castelão, às 19h, em Fortaleza

Moto Club-MA x Sousa-PB – Castelão, às 19h, em São Luís

Vitória x Altos – Barradão, às 21h30, em Salvador

Sport x CRB – Ilha do Retiro, às 21h30, em Recife



6 de março - Quinta-feira





Ceará x América-RN – Arena Castelão, às 19h, em Fortaleza

Sampaio Corrêa x Náutico – Castelão, às 19h, em São Luís

Juazeirense x CSA – Adauto Moraes, às 21h30, em Juazeiro