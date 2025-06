Corinthians perde para o Huracán e está fora Copa Sul-Americana

Corinthians é superado pelo Huracán em Buenos Aires e está fora da Copa Sul-Americana - Foto: Reprodução / Conmebol

O Corinthians está fora da Copa Sul-Americana 2025. Em uma noite frustrante para o torcedor alvinegro, o time paulista foi derrotado por 1 a 0 pelo Huracán-ARG, em Buenos Aires, e acabou eliminado ainda na fase de grupos da competição.

Mesmo com a derrota, a vaga esteve nas mãos dos brasileiros até os 50 minutos do segundo tempo da outra partida da chave, entre América de Cali-COL e Racing-URU. O empate colombiano no apagar das luzes decretou o fim da caminhada corintiana.

O cenário era complicado, mas ainda possível. Mesmo sem depender apenas de si, o Corinthians entrou em campo com chances claras de classificação. Bastava vencer o Huracán ou torcer por uma vitória do já eliminado Racing sobre o América de Cali, na Colômbia.

A esperança aumentou no segundo tempo, quando os uruguaios abriram o placar. Mas, com uma atuação apagada, o Timão foi superado pelos argentinos com um gol logo no início da etapa final. Ainda assim, a vaga parecia encaminhada até os 50 minutos do segundo tempo, quando o América empatou em casa e superou o Corinthians nos critérios de desempate.

A atuação da equipe foi criticada por falta de criatividade ofensiva. Nomes como Depay, Garro e Coronado pouco influenciaram no ataque, e a equipe foi incapaz de reagir ao gol sofrido. Após o apito final, o técnico Dorival Júnior foi sincero ao analisar a eliminação precoce na competição internacional.

"Nós focamos toda a atenção possível justamente para essa partida. Preparamos a equipe para um momento como esse e realmente a qualidade da partida hoje foi muito aquém daquela que nós deveríamos e gostaríamos que acontecesse", disse o treinador.

O grupo do Corinthians terminou com o América de Cali avançando e o Huracán ficando com a vice-liderança, fora da zona de classificação para o playoff. Já o Corinthians encerra sua participação de forma melancólica, com campanha irregular, marcada por empates frustrantes e atuações abaixo das expectativas.

A queda na Sul-Americana coloca pressão sobre o trabalho inicial de Dorival Júnior. O clube agora mira as atenções para o Brasileirão, onde encara o Vitória no próximo domingo, 1, às 18h30, na Neo Quimica Arena, pela 11ª rodada.