Cruzeiro elimina Boca Juniors nos pênaltis e avança na Sul-Americana

Goleiro Cássio celebra classificação do Cruzeiro na Sul-Americana - Foto: Douglas Magno | AFP

O Cruzeiro se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, 22, ao eliminar o Boca Juniors, nos pênaltis, por 5 a 4, depois da vitória por 2 a 1 no tempo normal, no Mineirão.

Obrigado a vencer para reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas em La Bombonera, o time celeste teve a missão facilitada depois que o Boca teve o lateral Luis Advíncula expulso aos 20 segundos de jogo por uma entrada dura sobre Lucas Romero.

Matheus Henrique abriu o placar para o Cruzeiro aos nove minutos, pouco antes de Walace ampliar a vantagem, aos 21, mas nos acréscimos do primeiro tempo, aproveitando falha de Cássio, Milton Giménez marcou para os argentinos, e igualou o confronto.

Na decisão por pênaltis, o time mineiro teve 100% de aproveitamento, enquanto o uruguaio Miguel Merentiel desperdiçou a quinta cobrança do Boca chutando por cima do gol. O Cruzeiro vai enfrentar nas quartas de final da Sul-Americana o Libertad, do Paraguai.