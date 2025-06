De Duque de Caxias à Seleção: Alexsandro emociona com trajetória

O zagueiro Alexsandro é apresentado na Seleção Brasileira em entrevista coletiva - Foto: Reprodução / CBF TV

Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, o zagueiro Alexsandro é uma das novidades do time verde e amarelo. O defensor do Lille contou em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, 3, um pouco da sua trajetória, marcada por superações, renúncias e conquistas no futebol europeu.

Natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Alexsandro iniciou a carreira no Bonsucesso e teve passagem pelo Flamengo antes de enfrentar um período de incertezas. Ele brigará por posição com Beraldo (PSG), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo) e Marquinhos (PSG).

“Meu nome é Alexsandro Ribeiro, como vocês sabem. Sou do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias. Nasci na comunidade do Dique 2. Tive um percurso bem pequeno aqui no Brasil. Meu primeiro clube foi o Bonsucesso. Joguei no Flamengo por dois anos. Depois saí do Flamengo e passei um ano e meio sem clube, fazendo avaliações e testes, como muitos aqui sabem. Nenhum clube quis ficar comigo”, contou.

Tudo ou nada na França

Sem espaço no Brasil, Alexsandro partiu para a Europa, onde iniciou na terceira divisão do futebol francês. O zagueiro construiu uma sólida trajetória, passando pela segunda divisão e, posteriormente, pela elite do futebol português, até chegar ao Lille, da França.

“Jogo há três anos na terceira divisão. Vou para a segunda, depois para a primeira divisão de Portugal. E, depois, vou para o Lille, onde já estou há três anos. Um percurso de muitas vitórias, aprendizados e dificuldades. Mas cresci muito com tudo isso. Se não tivesse passado por nada disso, não teria chegado à Seleção”, disse.

Emoção ao ser convocado

A convocação foi celebrada com emoção por Alexsandro, que revelou como foi o momento de ouvir seu nome na lista de Carlo Ancelotti.

“Foi um momento muito especial. Já tinha sido incluído em pré-listas antes, mas desta vez, estava mais confiante. Reuni minha família e amigos em casa, fizemos um churrasco. O momento de tensão foi grande, mas quando ouvimos ‘Alexandre Ribeiro, Lille’, foi mágico. Um momento que jamais vou esquecer.”

Vai para o Real Madrid?

Sobre os rumores de interesse do Real Madrid em sua contratação, Alexsandro foi direto ao responder.

“Vi algumas coisas na internet sobre o Real Madrid, mas em relação a algo concreto, não tenho acesso. Minha empresa não me contou nada”, pontuou.

Perguntado sobre o impacto da chegada de Ancelotti à Seleção e se já havia expectativa de convocação, ele afirma ter sido um momento especial na carreira.

“Foi muito especial. Mesmo depois da convocação, eu ainda não acreditava. Só caiu a ficha quando pisei aqui e vi todos os jogadores e o staff. Aí eu pensei: ‘Caramba, eu estou na Seleção’”, revelou.

Confiança no trabalho

Respondendo às críticas sobre a presença de atletas de clubes considerados "menores" na Europa, como o Lille, Alexsandro demonstrou confiança em seu trabalho individual.

“Acho super normal. As críticas sempre vão existir. O mais importante é me conhecer, saber tudo o que passei. O staff da Seleção conhece cada jogador. As pessoas podem pensar que é errado convocar jogadores de times pequenos, mas eu sei que sou capaz. Tendo minha oportunidade, vou mostrar por que estou aqui”, finalizou.