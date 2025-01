De saída! Arthur Jorge acerta com time do Catar e não fica no Botafogo

Arthur Jorge com a taça da Libertadores - Foto: Vítor Silva / Botafogo

Arthur Jorge não seguirá no comando do Botafogo para a temporada de 2025. Após um ano recheado de conquistas, com o título da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, o português se juntará ao Al-Rayyan, do Catar.

O único obstáculo da negociação é a multa rescisória do treinador, no valor de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,9 milhões, na cotação atual), que deve ser paga pelo clube árabe.

As suposições sobre permanência ou saída do português da equipe carioca estão presentes desde o fim do Campeonato Brasileiro, no dia 8 de dezembro. No entanto, em entrevistas dadas na sequência, Arthur Jorge não comunicou a decisão, o que teria incomodado o Botafogo.

Para seguir no comando do Glorioso, o treinador estaria em busca de um aumento salarial, o que não foi aprovado pelo clube. Vale lembrar que o português e sua comissão técnica receberam um bônus de R$ 17,1 milhões pelas taças da Libertadores e do Brasileirão.

Artur Jorge está à frente do Botafogo desde abril deste ano. Ao todo, foram 55 jogos disputados, somando 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas, com dois títulos conquistados: a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro.